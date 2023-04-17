Представлена заряженная BMW i7

Компания BMW в рамках Шанхайского автосалона представила новую модификацию BMW i7 с индексом M70 xDrive. Её называют самым мощным электрокаром концерна.

Силовая установка здесь состоит из двух электромоторов, совокупная мощность обоих – 660 лошадиных сил. Крутящий момент здесь развивает более тысячи ньютон-метров. Если говорить о динамических характеристиках, то заряженный электрокар разгоняется до сотни за 3.7 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час. Вероятнее всего клиентам предложат опциональный пакет, который снимет все «ошейники».

101,7-киловаттный аккумулятор позволит седану проехать без подзарядки от 488 до 560 километров. Зарядное устройство способно работать со станциями мощностью до 195 кВт