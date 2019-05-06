Представлены беспилотные автомобили для гонок

Появились официальные фотографии гоночных прототипов первого чемпионата по гонкам автономных автомобилей Roborace. Подробные характеристики машин пока не раскрываются

Несмотря на то, что гоночные автомобили полностью автономны, у них есть кокпит и система управления. Всё дело в правилах, по которым проводятся гонки беспилотников: первую половину трассы автомобилем должен управлять человек, а вторую роботы уже едут самостоятельно. В техническом плане автомобили являются обычными электрокарами, однако их динамические характеристики не сообщаются. Между тем, ранее глава серии Roborace и чемпион Formula E Лукас ди Грасси обещал, что эти автомобили смогут разгоняться до сотни меньше чем за три секунды.

Интересно, что сами гонки беспилотников будут пробными — в них примет участие несколько отобранных команд, а общее число машин не превысит десятка. Гонки пройдут на трассах в Испании, Италии, Великобритании, Венгрии и США. На полную мощность чемпионат заработает лишь в 2021 году.