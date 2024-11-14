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14 ноя 2024

Представлено новое поколение Honda Passport

Представлено новое поколение Honda Passport
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda представила новое поколение кроссовера Passport. Автомобиль отличается иным дизайном и доработками в силовой установке

Обновленный Honda Passport получил более квадратные пропорции кузова, иную оптику и решетку радиатора. Внедорожный обвес стал заметно массивнее. Для оффроуд-версии TrailSport подготовили специальные шины размерностью 275/60 R18. В салоне полностью пересмотрели переднюю панель. Теперь здесь возвышается 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а сразу под ним выведен отдельный блок управления климат-контролем. “Приборка” тоже цифровая с дисплеем на 10,2 дюйма. Помимо этого, оснащение включает аудиосистему Bose с 12 динамиками, а также комплект приложений от Google.

Приводится в движение новый Honda Passport 3,5-литровым V6 мощностью 285 л.с. По сравнению с предыдущей генерацией прибавка составила всего 5 л.с. В паре с двигателем работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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