Представлено новое поколение Honda Passport

Компания Honda представила новое поколение кроссовера Passport. Автомобиль отличается иным дизайном и доработками в силовой установке

Обновленный Honda Passport получил более квадратные пропорции кузова, иную оптику и решетку радиатора. Внедорожный обвес стал заметно массивнее. Для оффроуд-версии TrailSport подготовили специальные шины размерностью 275/60 R18. В салоне полностью пересмотрели переднюю панель. Теперь здесь возвышается 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а сразу под ним выведен отдельный блок управления климат-контролем. “Приборка” тоже цифровая с дисплеем на 10,2 дюйма. Помимо этого, оснащение включает аудиосистему Bose с 12 динамиками, а также комплект приложений от Google.

Приводится в движение новый Honda Passport 3,5-литровым V6 мощностью 285 л.с. По сравнению с предыдущей генерацией прибавка составила всего 5 л.с. В паре с двигателем работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.