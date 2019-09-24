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24 сен 2019

Представлено второе поколение родстера «Крым»

Представлено второе поколение родстера «Крым»

Студенты московского института имени Баумана представили второе поколение родстера «Крым». Он получил ряд серьезных доработок, включая перенастройку подвески

Новый родстер получил новую несущую конструкцию из листового металла, выполненную с применением лазерной резки — она стала гораздо легче, но при этом не уступает в жесткости. У автомобиля улучшилась пассивная безопасность и увеличилось багажное отделение. А в агрегатной части, к сожалению, изменений не произошло. Под капотом остался тот же самый форсированный движок от Lada Kalina, мощностью в 140 лошадиных сил.

Зато новому родстеру переделали подвеску, а заодно исправили некоторые конструктивные недостатки, которые выявили в результате тестирования первого поколения. В первую очередь они касаются работы элементов приводов сцепления и «некоторых конструктивных особенностей уникальных компонентов». 

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