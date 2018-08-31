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31 авг 2018

Предупреждали? Пробки в последний летний день носят необычный характер

Предупреждали? Пробки в последний летний день носят необычный характер

Кто предупреждён – тот в безопасности. Не пользоваться автомобилем 31 августа уже стало привычным правилом для многих жителей обеих столиц и многих крупных городов России

Причины пробок настолько очевидны, что жители крупных городов стараются или не пользоваться личным транспортом, отдавая предпочтение общественному, или просто стараются выбирать такие маршруты, где образование заторов не предвидится даже в такие плотные дни.

Однако, результаты 31 августа, традиционного для пробок дня накануне 1 сентября весьма необычные. В Москве и Питере – по 5 баллов с небольшим днём, с прогнозируемым увеличением к вечеру. Места затруднённого трафика совершенно обычные для всего августа.

А вот в малых городах встречаются большие проблемы. К примеру, в Барнауле 9 баллов по всему городу уже несколько часов!

Причин, как всегда, несколько. Понятно, что общественный транспорт в сравнительно небольших городах работает хуже, чем в столицах. Особенно если эти города находятся далеко от центра. Но дело не только в транспорте, но и в самих автовладельцах. Статистика показывает, что жители небольших городов пока не готовы считаться с предупреждениями властей и просьбами не пользоваться машиной, не заезжать в центральные районы. Разруха – она в головах, а не в клозетах. 

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