Премиальная «вишня» на колесах

Китайская фирма Exeed, премиальный суббренд Chery, провела презентацию второй модели — среднеразмерного кроссовера LX. Новинка представляет собой перелицованный вседорожник Chery Tiggo 7

Да, Exeed LX архитектурой шасси Exeed LX повторяет Tiggo 7 для китайского рынка: у кроссоверов совпадает колёсная база и структура кузова. Однако, отличия присутствуют, и они весомые. Премиальный кроссовер оснащен иным двигателем и коробкой. Под капотом Exeed LX установлена 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью в 197 лошадиных сил, трансмиссия — 7-ступенчатая роботизированная, с двумя сцеплениями.

Что же касается дизайна, то со своим исходником автомобиль перекликается лишь в форме окон и дверей — дизайн передней и задней части спроектирован заново. В салоне о «родстве» с Chery также ничего не напоминает - везде кожа, дерево и диодная подсветка. Как и подобает премиум-бренду, Exeed LX богато оснащён: в топовой версии есть светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и целый набор ассистентов безопасности.