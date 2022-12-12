Президент Беларуси высоко отозвался о машинах Aurus

Автомобили Aurus скоро будут не хуже "Мерседесов", таким мнением поделился Александр Лукашенко, заявив заодно, что Россия и Беларусь способны развить свой собственный автопром.

"Мы с президентом Путиным жестко договорились. Ушли — уходите, мы будем развивать свои компетенции, свое производство, сами справимся. Уже в России запустили производство нам знакомых Москвичей, Жигулей. Худо-бедно начали производить. ГАЗ будет производить Волги. Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне" – приводят слова главы государства издание "Беларусь сегодня".

К слову, в середине ноября стало известно, что Россия направит Беларуси финансовый транш в размере 105 миллиардов рублей. Средства, которые являются кредитными, будут направлены на развитие программ импортозамещения в промышленности, включая автомобильную отрасль.