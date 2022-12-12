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12 дек 2022

Президент Беларуси высоко отозвался о машинах Aurus

Президент Беларуси высоко отозвался о машинах Aurus
Автор фото: фирма производитель
Автомобили Aurus скоро будут не хуже "Мерседесов", таким мнением поделился Александр Лукашенко, заявив заодно, что Россия и Беларусь способны развить свой собственный автопром.
"Мы с президентом Путиным жестко договорились. Ушли — уходите, мы будем развивать свои компетенции, свое производство, сами справимся. Уже в России запустили производство нам знакомых Москвичей, Жигулей. Худо-бедно начали производить. ГАЗ будет производить Волги. Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне" – приводят слова главы государства издание "Беларусь сегодня".
 
К слову, в середине ноября стало известно, что Россия направит Беларуси финансовый транш в размере 105 миллиардов рублей. Средства, которые являются кредитными, будут направлены на развитие программ импортозамещения в промышленности, включая автомобильную отрасль.

При написании новости использовалась информация:
"Беларусь сегодня

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