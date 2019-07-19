Президент поручил отменить все штрафы со спрятанных камер

Все штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксированы камерами, установленными с нарушениями, должны быть отменены до 1 февраля 2020 года.
Президент на заседании Госсовета потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений, чтобы затем штрафовать водителей, особенно на опасных участках дорог. Он напомнил, что в первую очередь камеры должны устанавливаться ради снижения аварийности.
Также Путин поручил к 1 декабря 2020 года разработать и утвердить госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года. Она направлена на снижение смертности на российских дорогах.