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19 июл 2019

Президент поручил отменить все штрафы со спрятанных камер

Президент поручил отменить все штрафы со спрятанных камер

Все штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафикси­рованы камерами, установ­ленными с нарушениями, должны быть отменены до 1 февраля 2020 года. 

Президент на заседании Госсовета потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации наруше­ний, чтобы затем штрафовать водителей, особенно на опасных участках дорог. Он напомнил, что в первую очередь камеры должны устанав­ливаться ради снижения аварийности.

Также Путин поручил к 1 декабря 2020 года разработать и утвердить гос­программу по обеспе­чению безопас­ности дорожного движения на период до 2030 года. Она направлена на снижение смерт­ности на россий­ских дорогах.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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