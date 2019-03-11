«Пристегнись! Живи дальше»

Под таким девизом правительство Новой Зеландии решило провести социальную рекламу посвященную пользе ремней безопасности. Помимо необычного названия, реклама интересна своим содержанием

Интересно, что в ней нет ни давления на жалость, ни фотографий страшных последствий аварий или собирательных образов семьи, ни громких призывов, ни угроз. Однако проявленный креатив сразу способствует желанию пристегнуться и ездить, соблюдая все правила и нормы безопасности.

Дело в том, что в рекламе используются фотографии и истории пострадавших людей. На специально созданном сайте любой желающий может поделиться своей историей того, как он выжил в аварии благодаря ремню безопасности. Например, автомобиль 21-летнего Дэна Мэйсона был протаранен машиной с пьяным водителем за рулем. Дэн сломал ребро, челюсть и получил еще 6 различных переломов, а также сотрясение мозга. Но застегнутый ремень безопасности в итоге спас ему жизнь.