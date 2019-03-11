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11 мар 2019

«Пристегнись! Живи дальше»

«Пристегнись! Живи дальше»

Под таким девизом правительство Новой Зеландии решило провести социальную рекламу посвященную пользе ремней безопасности. Помимо необычного названия, реклама интересна своим содержанием

Интересно, что в ней нет ни давления на жалость, ни фотографий страшных последствий аварий или собирательных образов семьи, ни громких призывов, ни угроз. Однако проявленный креатив сразу способствует желанию пристегнуться и ездить, соблюдая все правила и нормы безопасности.

Дело в том, что в рекламе используются фотографии и истории пострадавших людей. На специально созданном сайте любой желающий может поделиться своей историей того, как он выжил в аварии благодаря ремню безопасности. Например, автомобиль 21-летнего Дэна Мэйсона был протаранен машиной с пьяным водителем за рулем. Дэн сломал ребро, челюсть и получил еще 6 различных переломов, а также сотрясение мозга. Но застегнутый ремень безопасности в итоге спас ему жизнь.

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За рулем, Sputnik

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