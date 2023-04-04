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4 апр 2023

Про Карлоса Гона снимут остросюжетный сериал

Про Карлоса Гона снимут остросюжетный сериал

Про бывшего главу Renault-Nissan Карлоса Гона снимут сериал из шести эпизодов. Название к кинокартине выбрали громкое «Падение автомобильного бога».

Интересный факт, режиссером сериала станет Альфонсо Куарон – фанатам саги о Гарри Поттере эта фамилия хорошо знакома, так как именно Куарон экранизировал третью книгу о волшебнике, превратив фильмы из сказочных приключений в мрачные блокбастеры. Собственно, от новой картины ждут хорошего сюжета и высокого градуса напряжения.

Впрочем, о жизненном пути Карлоса Гона по другому и не расскажешь, особенно если учесть тот факт, что из под надзора органов следствия топ-менеджер сбежал в футляре от музыкального оборудования, а весь побег помогали готовить ветераны американского спецназа.

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