Продать автомобиль за один доллар

Необычную акцию провело руководство одного из дилерских центров Volkswagen в американском городе Томс Ривер

В акции мог принять участие любой желающий, а ее суть заключалась в следующем: в акции участвовали только подержанные авто, а заранее было известно только то, что всего три из них будут уценены до $1 и, соответственно, проданы. Клиент приходил на площадку и садился в любой понравившийся автомобиль.

В свою очередь, начиная с 10 утра, менеджеры автосалона несколько раз обходили парковку, делая особые пометки о скидке. То есть многие автомобили и так можно было приобрести по хорошей цене, однако не было известно до конца - какие именно автомобили будут проданы за один доллар. Если клиента стоимость не устраивала, то он мог покинуть автомобиль, а его место занимал следующий человек из очереди. Таким образом, создавалась некоторая лотерея. В конечном итоге дилерский центр продал Mitsubishi Lancer 2009 года, Volkswagen Jetta 2012 года и Mitsubishi Mirage 2018 года по $1 за каждый, включая налоги.