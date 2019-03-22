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22 мар 2019

Продать автомобиль за один доллар

Продать автомобиль за один доллар

Необычную акцию провело руководство одного из дилерских центров Volkswagen  в американском городе Томс Ривер

В акции мог принять участие любой желающий, а ее суть заключалась в следующем:  в акции участвовали только подержанные авто, а заранее было известно только то, что всего три из них будут уценены до $1 и, соответственно, проданы.  Клиент  приходил на площадку и садился в любой понравившийся автомобиль.

В свою очередь, начиная с 10 утра, менеджеры автосалона несколько раз обходили парковку, делая особые пометки о скидке. То есть многие автомобили и так можно было приобрести по хорошей цене, однако не было известно до конца - какие именно автомобили будут проданы за один доллар. Если клиента стоимость не устраивала, то он мог покинуть автомобиль, а его место занимал следующий человек из очереди.  Таким образом, создавалась некоторая лотерея. В конечном итоге дилерский центр продал Mitsubishi Lancer 2009 года, Volkswagen Jetta 2012 года и Mitsubishi Mirage 2018 года по $1 за каждый, включая налоги.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, speedme

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