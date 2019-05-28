Продажа бензина перестала быть прибыльным делом

В Российском топливном союзе, который объединяет независимые сети АЗС, заявляют, что ситуация с недостатком прибыли стала критической, однако, по всей вероятности, банкротств удастся избежать

РБК сообщает, что прибыльность торговли бензином на АЗС и нефтебазах упала до околонулевых значений. Чистая маржа торговли бензином АИ-92 на АЗС по состоянию на 24 мая упала до 50 коп. за литр, по АИ-95 — 1,9 руб. за литр, при этом ранее заправки в среднем зарабатывали около 5 рублей с литра топлива, сказал изданию генеральный директор инвестгруппы «Петромаркет» Иван Хомутов.

По мнению топ-менеджера, ниже текущих показателей маржа продажи бензина уже вряд ли упадет, но и роста прибыльности ждать вряд ли стоит. «Собственникам АЗС в условиях сдерживания государством цен в рознице придется привыкать к работе с низкой прибыльностью топливного бизнеса», — считает Хомутов.