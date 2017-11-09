Кажется, российский авторынок все же отошел от кризиса. Конечно же, свою роль сыграл эффект отложенного спроса, но новые легковые автомобили продаются все лучше и лучше.

В октябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 17% до 148 597 штук, а за первые десять месяцев этого года в России было продано 1 147 938 автомобилей, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Восстановление российского автомобильного рынка продолжилось в октябре с результатом, превышающим прошлогодний на солидные 17%. Это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года, — заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер. — Конечно, размер сегодняшнего рынка далек от рекорда, достигнутого в том году. Однако радует то, что при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015 году».

Лидером по общему объему продаж автомобилей на нашем рынке остается бренд Lada: в октябре его продажи выросли на 23%. На втором и третьем месте корейские Kia (+16%) и Hyundai (+11%). Также в пятерку вошли Renault (+18%) и Volkswagen (+15%).