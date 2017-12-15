Россияне, кажется, окончательно разлюбили автомобили с дизельными двигателями. И нет, чаянья о природе, Дизельгейты и прочее «мракобесие» здесь не причем. Просто машины с двигателями на «тяжелом топливе» остались по сути только в премиальном сегменте, а цена качественной солярки уже превышает стоимость литра бензина.

По данным аналитикой доля легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем, в 2017 году сократилась до 6,4%, против 7,3% годом ранее. Аналитики отмечают, что сокращение доли дизельных автомобилей идет уже четвертый год подряд.

Так, в 2014 году на их долю приходилось 8,3% рынка, а в 2015 году - 7,7%. Таким образом за три года рыночная доля дизелей на рынке новых легковых автомобилей потеряла почти два процентных пункта.

По мнению директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, снижение доли дизельных двигателей связано с изменением структуры рынка в сторону более компактных моделей (класс «В»), которые в комплектации с дизелем на российский рынок практически не поставляются. В сегменте SUV также идет смещение структуры рынка в сторону компактных кроссоверов с бензиновыми двигателями.