В ноябре этого года продажи автомобилей китайских марок на российском рынке выросли на 26% до 3200 единиц. То есть автомобили из Поднебесной пользуются все большим спросом уже седьмой месяц подряд.

Лидер по объемам продаж неизменен — это Lifan на долю которого пришлось 54% от общего объема продаж. В ноябре было продано 1750 автомобилей этой марки, что на три процента меньше, чем годом ранее.

На втором месте Chery, продажи котрой выросли почти в два раза (+97%) до 604 единиц. На третье место поднялся Haval – показатель этого бренда равен 204 автомобилям. При этом из тройки лидеров вылетел Geely, результат которого в последний осенний месяц составил 169 машин (-17%).

Продажи легковых автомобилей других китайских марок в ноябре нынешнего года выглядят следующим образом: DFM (152 шт.; +162%), Changan (116 шт.; +115%), Zotye (88 шт.; +138%), Foton (69 шт.; +331%), FAW (40 шт.; +5%), Brilliance (37 шт.; +28%), Hawtai (4 шт.).

Как отмечают эксперты агентства «Автостат», если рассматривать объемы реализации новых китайских легковых автомобилей с начала года, то пока они демонстрируют незначительное падение. Так, за это время в нашей стране было продано 28 тыс. таких машин, что на 1% ниже, чем за 11 месяцев 2016 года. Впрочем, при сохранении существующих темпов роста они выйдут в «плюс» по итогам года.

