Продажи новых автомобилей в мире растут

Мировые продажи новых легковых автомобилей в октябре усилили рост: реализовано 7 миллионов 625,9 тысячи машин — на 2,3% больше, чем год назад, сообщает LMC Automotive

Огромным ростом продаж отметился японский авторынок, где динамика во многом обусловлена низкими продажами в октябре 2019 года, когда в стране выросли налоги и из-за чего высокий спрос на автомобили (и другие товары) пришёлся на сентябрь. Хороший рост также зафиксирован в странах Восточной Европы и Китае. В Восточной Европе — во многом благодаря активно растущим рынкам Турции и России, в Китае — благодаря большому спросу на автомобили на альтернативных источниках энергии, растущим продажам машин юрлицам и обновлению парка лёгкого комтранса.

Авторитейлеры США столкнулись с дефицитом машин, что спровоцировало замедление роста продаж (в сентябре — плюс 4,4%). Тем не менее, сегодня средняя стоимость покупки автомобиля достигла нового рекорда — 36,8 тысячи долларов, а 20% автомобилей продаются быстрее, чем за 5 дней. На фоне такого спроса, скорее всего, дилеры откажутся от новогодних скидок на машины.