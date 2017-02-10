Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в январе текущего года японская группа компаний Toyota Group потеряла почти треть продаж на российском рынке.

Согласно отчету экспертов Комитета, по итогам прошлого месяца японский автопроизводитель реализовал на территории РФ 4 831 автомобиль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился 32,4%. За отчетный период доля японской группы компаний на российском рынке уменьшилась на 2,5 процента и составила 6,2%.

В структуре российских продаж Toyota Group наибольшая доля (79,3%) приходится на автомобили основного бренда Toyota. В абсолютных числах, объем продаж автомобилей японской компании в России был зафиксирован на уровне 3 831 экземпляр, падение к январю 2015 года составило 36,8%.

Оставшиеся 20,7% приходятся на автомобили премиального суббренда Lexus. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов ровно тысячу автомобилей, тем самым ухудшив результаты января 2015 года на 7,8%.

Напомним, что по итогам 2016 года японский автопроизводитель реализовал на первичном авторынке в России 118 685 автомобилей аффилированных брендов. Прирост к концу 2015 года был зафиксирован на уровне 0,3%.