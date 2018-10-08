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8 окт 2018

Продажи в классе Luxury выросли на 17%

Продажи в классе Luxury выросли на 17%
Автор фото: фирма-производитель

Аналитики отметили в России рост продаж машин с пробегом класса «Люкс» за девять месяцев текущего года на 17%.

Общее число проданных машин составило 1 200 автомобилей. Вместе с тем, продажа новых машин этого сегмента почти не изменилась, показав снижение на 1,5%.

Больше половины транспортных средств класса Luxury с пробегом реализовано в Москве и Московской области. С заметным отставанием за столицей следует Санкт Петербург. Оставшиеся от двух столиц подержанные машины этого класса нашли владельцев в Краснодарском Крае, Ростовской области, Чечне, Ставропольском крае, Свердловской и Воронежской областях.

Наиболее продаваемая марка сегмента традиционно удерживается Бентли (больше 30%), с небольшим отставанием за ней следует Мерседес Майбах. Третье место по-прежнему занимает Мазерати.

Общая статистика рынка по всем сегментам показывает рост числа продаж новых машин и увеличение их средней стоимости. На фоне стагнации продаж числа новых роскошных автомобилей можно говорить о некотором сближении верхней и нижней ценовых границ.

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При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, РИА Новости

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