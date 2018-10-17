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17 окт 2018

Проект "Кортеж" станет самолетом

Проект "Кортеж" станет самолетом

Еще недавно отгремела история о предложении устанавливать автоматические трансмиссии автомобилей Aurus на модели марки Bentley, как  произошла новая напасть.  Теперь  двигатели проекта "Кортеж"  предполагается устанавливать на самолеты...

Скажем больше - это уже не предположение, а настоящий факт.  Центральный институт авиационного моторостроения  уже заключил контракт с  Минпромторгом, согласно которому он будет заниматься адаптацией двигателей  проекта "Кортеж" для самолётов. Согласно заявлению генерального директора ЦИАМ - Михаила Гордина: " Идея в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешёвый авиационный двигатель. «Кортеж» мы взяли потому, что это самый современный автомобильный двигатель, который есть в России. Если всё будет идти по плану, то года через полтора-два этот проект перейдёт на стадию опытно-конструкторских работ."

Напомним, что двигатель  проекта "Кортеж" разрабатывался совместно с компанией Porsche, и представляет собой  4,4-литровый наддувный агрегат V8 мощностью 598 л.с. Однако, совсем скоро на автомобилях должен появиться настоящий исполин- мотор V12, мощностью около 850 л.с.  Как заявил глава марки Aurus, Герхард Хильгерт, мотор уже находится на финальной стадии разработки.  Между тем, площадка для массового производства самих автомобилей Aurus до сих пор не определена... 

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При написании новости использовалась информация:
Mail.ru, motor, АвтоВести

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