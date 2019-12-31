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31 дек 2019

Программы льготного кредитования возобновятся

Программы льготного кредитования возобновятся

В октябре нынешнего года сообщалось, что в России закончили свое действие государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Однако, сейчас стало известно, что они будут продлены

Такую информацию сообщила пресс-служба Минпромторга РФ: «Программы поддержки льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» будут возобновлены с 1 января 2020-го». Общий объем субсидий на эти программы в 2020 году составляет 5 млрд рублей, для сравнения — в 2019-м на них потратили 9,4 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2019 года с помощью этих инструментов было реализовано более 100 000 новых автомобилей. Это значит, что в следующем году эта цифра сократится почти в два раза.

По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» определенным категориям заемщиков (многодетным семьям и тем, кто покупает автомобиль впервые) предоставляются скидки в размере 10% на покупку нового автомобиля отечественного производства. Для некоторых регионов России предлагались еще более выгодные условия. К примеру, в отдельные промежутки времени жители Дальневосточного федерального округа могли воспользоваться скидкой до 25%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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