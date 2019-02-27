Производитель бытовой техники строит автомобиль

"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса". Легендарная фраза скоро может стать реальностью, потому что производитель пылесосов Dyson заявил о разработке собственного автомобиля

Как сообщает издание Autocar, исполнительный директор Dyson и экс-президент Infiniti Джим Роуэн подтвердил, что компания работает над своим первым автомобилем, и рассказал, чем он будет отличаться от конкурентов. По его словам, Dyson произвела более 50 миллионов электромоторов, и этот опыт позволит ей сделать автомобильное предприятие иным, нежели у конкурентов. Также он не упустил возможность «уколоть» конкурента в лице Tesla: «В отличие от Tesla, если вы закажете электромобиль Dyson, то получите его точно в срок и качественно собранным».

Первую машину премиум-класса марка собирается представить уже в следующем году, а после обкатки соответствующих технологий планирует вывести на рынок две массовые модели. Что касается их внешности, то пока это тайна за семью печатями: компания не показала ни одного скетча своих будущих моделей.