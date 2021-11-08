Производитель электромобилей Byton может исчезнуть

В свое время этот электрический стартап наделал немало шума своим роскошным проектом автомобиля с 48-дюймовым экраном в салоне. В серийное производство модель должна была поступить еще в 2018 году, но сроки постоянно сдвигаются. Впрочем, сейчас есть мнение, что машина вообще не увидит свет

Помимо машин Byton известна своими «отцами-основателями». Дело в том, что фирму создали два человека, которых знает весь автомобильный мир. Первый - Карстен Брайтфельд – бывший руководитель электрического подразделения концерна BMW – «BMW i». Второй - Даниэль Кирхерт – топ-менеджер концерна Nissan, долгое время возглавлявший премиальный бренд марки – Infiniti в Китае. Вообще в проекте было задействовано много интересных личностей. Например, за дизайн здесь отвечает Бенуа Якоб – он рисовал первые модели BMW i. Изящный спорткар i8 – его работа.

Собственно, от такой сильной команды ожидали инновационного продукта, и, уже ранее упомянутый, Byton M-Byte с 48-дюймовым дисплеем вполне тянул на эту роль. Впрочем, как сообщает информагентство Nikkei, производство Byton не начнется вовсе. К компании потеряли интерес ее крупнейшие инвесторы — китайский автоконцерн FAW и тайваньский производитель электроники Foxconn. В 2020 году они прекратили вкладывать в Byton. Последним крупным инвестором оставалась Nanjing Zhixing New Energy Vehicle, однако она сама теперь оказалась в сложном финансовом положении. Вполне возможно, что стартап ожидает банкротство