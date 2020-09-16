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16 сен 2020

Производство автомобилей в России рухнуло

Производство автомобилей в России рухнуло

В минувшем августе выпуск легковых автомобилей в России вновь обрушился после небольшого июльского роста. За месяц производство рухнуло на 30 процентов в годичном выражении

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат, в целом за первые восемь месяцев нынешнего года сборка автомобилей в стране просела на 30,1 процента. За август российские заводы успели выпустить только 83 тысячи новых машин – это на 27,1 процента меньше, чем за июль. С января по август включительно в стране было произведено 706 тысяч легковушек.

Снижение производственных темпов показали и заводы грузовой техники: в августе сборка грузовиков уменьшилась на 4,2 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. То же касается автобусов с допустимой максимальной массой более пяти тонн: в годичном в августе их выпуск сократился на 20,7 процента до 900 экземпляров, показав небольшой рост относительно июля нынешнего года.

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