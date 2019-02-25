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25 фев 2019

Против аварий!

Против аварий!

ГИБДД получит новые машины и приборы для проверки опьянения водителей. Помимо этого в России до 2024 года появится примерно 10 тыс. новых дорожных камер. Все меры направлены на сокращение аварийности в стране

Власти РФ опубликовали пятилетний план действий по улучшению ситуации с безопасностью на дорогах – он содержится в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект рассчитан в основном на регионы и финансироваться должен большей частью из их бюджетов. Всего планируется за 5 лет потратить свыше 4,7 триллионов рублей.

Возникает логичный вопрос, на что будут потрачены такие деньги?  Ответ - одной из главных целей данного плана является улучшение дорог, большая часть средств будет направлена на ремонт трасс. Вторым пунктом является комплекс «Общесистемных мер развития». В этой сфере деньги пойдут  на создание пунктов весогабаритного контроля грузовиков на федеральных и на региональных трассах, а также на закупку и установку новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.  Кроме того будет произведена закупка почти 40 тыс. новых патрульных машин для ГИБДД. Также подразделения наделят примерно 9,3 тыс. «экспресс-тестами» для определения состояния опьянения водителей, а в районные медицинские центры отправят специальные хроматографы для выявления в организме автомобилистов наркотиков.

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Колеса , Коммерсант

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