Против аварий!

ГИБДД получит новые машины и приборы для проверки опьянения водителей. Помимо этого в России до 2024 года появится примерно 10 тыс. новых дорожных камер. Все меры направлены на сокращение аварийности в стране

Власти РФ опубликовали пятилетний план действий по улучшению ситуации с безопасностью на дорогах – он содержится в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект рассчитан в основном на регионы и финансироваться должен большей частью из их бюджетов. Всего планируется за 5 лет потратить свыше 4,7 триллионов рублей.

Возникает логичный вопрос, на что будут потрачены такие деньги? Ответ - одной из главных целей данного плана является улучшение дорог, большая часть средств будет направлена на ремонт трасс. Вторым пунктом является комплекс «Общесистемных мер развития». В этой сфере деньги пойдут на создание пунктов весогабаритного контроля грузовиков на федеральных и на региональных трассах, а также на закупку и установку новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Кроме того будет произведена закупка почти 40 тыс. новых патрульных машин для ГИБДД. Также подразделения наделят примерно 9,3 тыс. «экспресс-тестами» для определения состояния опьянения водителей, а в районные медицинские центры отправят специальные хроматографы для выявления в организме автомобилистов наркотиков.