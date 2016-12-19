Французский концерн PSA Group планирует в течение 2017 года серьезно расширить свой модельный ряд для российского авторынка.

Об этом журналистам рассказал генеральный директор евразийского подразделения концерна Кристоф Бержеран. По его словам, в следующем году линейка «гражданских» автомобилей пополнится двумя новыми кроссоверами – «2008-ым» и «3008-ым», второе поколение которых было представлено в этом году.

Кроме того, в течение 2017 года на российский рынок выйдут сразу четыре легких коммерческих автомобиля (LCV). На начальном этапе в линейке LCV появятся модели Peugeot Expert и Citroen Jumpy, предназначенные, в первую очередь, для грузоперевозок. В дальнейшем французский автопроизводитель организует поставки пассажирских моделей - Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer.

Ожидается, что новинок 2017-ого года от PSA Group будет несколько больше, однако в компании пока не раскрывают информацию о них.

Напомним, что самой главной новинкой PSA Group в этом году стал новый седан Citroen C4, продажи которого стартовали еще осенью. Автомобиль изначально разрабатывался с учетом пожеланий российских клиентов компании, что в совокупности с конкурентоспособной ценой обеспечило ему статус российского бестселлера – в структуре продаж Citroen в России почти половина всех продаж приходится именно на этот седан.

«С момента начала продаж нового Citroen С4 Седан пока прошло слишком мало времени, чтобы проводить оценку. Безусловно, мы верим в потенциал модели. Его предшественник был лидером продаж марки Citroen. Новую версию отличает более яркий современный дизайн, в линейке двигателей появились новые моторы, в том числе дизельный. Автомобиль стал еще комфортнее и безопаснее благодаря новым опциям Citroen Advanced Comfort», – рассказал Кристоф Бержеран.