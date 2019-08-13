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13 авг 2019

Пустим яйца на запчасти

Пустим яйца на запчасти

Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы. Органические остатки могут стать частью резинотехнических изделий

Такую, без сомнения, интересную концепцию представили ученые из университета штата Огайо, США. Светлые умы пришли к выводу, что измельченная томатная кожура или яичная скорлупа достаточно прочны и могут использоваться при производстве втулок подвески, опор двигателя, покрышек или шлангов.

Если говорить научным языком, то органические компоненты заменят технический углерод— ключевой компонент для производства резины и пластмасс. Поскольку большая часть технического углерода получается путем сжигания тяжелых нефтепродуктов, а органические отходы, как правило, просто выбрасываются, использование биологической массы может быть выгодно и с точки зрения прибыли, и с точки зрения экологии.

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