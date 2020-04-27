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27 апр 2020

Путин предложил расширить программы льготного автокредитования

Путин предложил расширить программы льготного автокредитования

Президент России предложил выделить дополнительные 15 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили отечественного производства

Как сообщает ТАСС, в рамках совещания по поддержке отечественного автопрома глава государства предложил выделить дополнительные 15,5 млрд руб. на программы льготного автокредитования.Путин напомнил о нынешних программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют молодым или многодетным семьям приобрести машину отечественного производства стоимостью до 1 млн рублей с 10-процентной скидкой.

«Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан», — заявил президент РФ. «И в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают или наращивают уровень локализации, создают качественные, современные рабочие места в России».

Ранее Министерство промышленности и торговли России назвало автомобильные предприятия, которые могут рассчитывать на государственную поддержку в условиях кризиса на фоне экономической ситуации и пандемии коронавируса

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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