Путин предложил расширить программы льготного автокредитования

Президент России предложил выделить дополнительные 15 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили отечественного производства

Как сообщает ТАСС, в рамках совещания по поддержке отечественного автопрома глава государства предложил выделить дополнительные 15,5 млрд руб. на программы льготного автокредитования.Путин напомнил о нынешних программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют молодым или многодетным семьям приобрести машину отечественного производства стоимостью до 1 млн рублей с 10-процентной скидкой.

«Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан», — заявил президент РФ. «И в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают или наращивают уровень локализации, создают качественные, современные рабочие места в России».

Ранее Министерство промышленности и торговли России назвало автомобильные предприятия, которые могут рассчитывать на государственную поддержку в условиях кризиса на фоне экономической ситуации и пандемии коронавируса