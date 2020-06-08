Путин разрешил еще двум ведомствам «маячить»

Президент России Владимир Путин разрешил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) использовать на автомобилях проблесковые маячки. Ведомства смогут установить по одной мигалке

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами. Указ главы государства опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, <...> дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России», — говорится в документе.

В настоящее время использование проблесковых маячков на автомобилях разрешено 21 структуре, в том числе органам федеральной и региональной власти, а также Российской академии наук (РАН). В соответствии с указом, подобными спецсигналами теперь оборудован 641 автомобиль.