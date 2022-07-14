Путин утвердил "мусорные" штрафы для водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для тех, кто выбрасывает мусор на дорогу или обочину из транспорта.

Санкции определены следующие: физические лица заплатят 15 тысяч рублей штрафа, должностные лица - 30 тысяч, юридические - 50 тысяч. Если в течение года было совершено повторное нарушение, то наказанием станет штраф в двойном размере, то есть суммы могут доходить и до ста тысяч рублей.

Наказание для владельцев грузовиков, тракторов и прочей техники будет гораздо серьезней: 40–60 тыс. руб. для физических лиц (при повторном нарушении — 60–70 тыс. руб.); 60–80 тыс. руб. для должностных лиц (при повторном нарушении — 80–100 тыс. руб., с возможной конфискацией транспорта); 100–120 тыс. руб. для юридических лиц. Фиксация нарушений будет происходит через видеокамеры