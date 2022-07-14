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14 июл 2022

Путин утвердил "мусорные" штрафы для водителей

Путин утвердил "мусорные" штрафы для водителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для тех, кто выбрасывает мусор на дорогу или обочину из транспорта.
Санкции определены следующие: физические лица заплатят 15 тысяч рублей штрафа, должностные лица - 30 тысяч, юридические - 50 тысяч. Если в течение года было совершено повторное нарушение, то наказанием станет штраф в двойном размере, то есть суммы могут доходить и до ста тысяч рублей.
 
Наказание для владельцев грузовиков, тракторов и прочей техники будет гораздо серьезней: 40–60 тыс. руб. для физических лиц (при повторном нарушении — 60–70 тыс. руб.); 60–80 тыс. руб. для должностных лиц (при повторном нарушении — 80–100 тыс. руб., с возможной конфискацией транспорта); 100–120 тыс. руб. для юридических лиц. Фиксация нарушений будет происходит через видеокамеры

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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