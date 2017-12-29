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29 дек 2017

Путин увеличил число мигалок для своей администрации

Путин увеличил число мигалок для своей администрации

Владимир Путин подписал указ об увеличении числа спецсигналов, закрепленных за автомобилями администрации президента. Теперь их 23 штуки. Соответствующие изменения внесены в указ президента России от 19 мая 2012 года «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства».

«Лишняя» мигалка у администрации появилась в сязи с назначением помощником по вопросам самоуправления президента полпреда Северо-Западного федерального округа Николая Цуканова.

Согласно действующему указу больше всего мигалок на автомобилях положено ФСБ (207 машин), следом идет МВД (98), губернаторы субъектов России (85, но могут использоваться только на территории определенного субъекта), Государственная фельдъегерская служба (60), Нацгвардия (35), Правительство Российской Федерации (32), Генеральная прокуратура (30), администрация президента (23), Минобороны (20), Следственный комитет (12), Государственная дума (12), Совет Федерации (6), МИД (4). По одной мигалке закреплено за Счетной палатой, Службой внешней разведки, Главным управлением специальных программ, Управлением делами президента, Росфинмониторингом и Российской академией наук.
 

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При написании новости использовалась информация:
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