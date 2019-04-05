Работники заводов Ford недовольны своими пособиями

Сотрудники Ford Sollers намерены выйти на пикеты и митинги, если им не увеличат компенсации за увольнение из-за закрытия производства

Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» раскрыл информацию о компенсационных выплатах для сотрудников Ford. Тем, кто воспользуется Программой добровольного увольнения (проще говоря, напишет заявление «по собственному») компания обещает выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов — конкретная сумма зависит от стажа на предприятии. Программа будет действовать на всех заводах и для всех работников, как менеджеров, так и рабочих. Заявление на увольнение нужно написать с 8 по 22 апреля 2019 года.

Самая маленькая компенсация предусмотрена для тех, кто работает в Ford Sollers меньше пяти лет, самая большая — для сотрудников со стажем больше 15 лет. Здесь существует одна любопытная деталь. Дело в том, что Ford Sollers существует только 8 лет. Поэтому сотрудникам татарстанских площадок засчитают стаж за всё время работы на заводе! Невзирая на то, что там раньше собирали автомобили марки Fiat. Впрочем, работников размеры выплат не устроили. «Мы направили письмо в Ford Europe с просьбой пересмотреть суммы. «Если наши требования не будут удовлетворены, будем проводить пикеты и митинги», — заявил глава первичной профсоюзной организации МПРА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Темченко.