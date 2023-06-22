RAM Rampage представлен официально

Концерн Stellantis рассекретил самый маленький пикап в линейке RAM. Разумеется, он выглядит ярко и дерзко, но за всей «мишурой» скрываются скромные технические характеристики

Дело в том, что RAM Rampage не может похвастать феноменальной грузоподъемностью или мощным двигателем – здесь даже рамы нет, а все потому, что в основе пикапа лежит обычный кроссовер с несущим кузовом - Jeep Commander. Под капотом скрывается двухлитровый турбодизель (190 лошадиных сил), который работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Есть и альтернатива в виде двухлитрового бензинового агрегата (турбо), который развивает 272 лошадиные силы.

Любопытный факт – у кроссовера будут и моноприводные версии. Подключение задней оси осуществляется через электрическую муфту. Ram Rampage станут выпускать в Бразилии и предлагать только в Южной Америке.