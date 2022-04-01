Раскрыта дата премьеры полностью нового электрического Smart

Компания Smart раскрыла дату премьеры полностью новой электрической модели с названием #1. Премьера пройдет уже через неделю - седьмого апреля.

Надо сказать, что миссия у этого автомобиля крайне серьезная - обновить имидж бренда на европейском рынке. К слову, модель окажется самой крупной за всю историю компании. Точные технические характеристики автомобиля не раскрываются, но известно, что все инженерные работы проводятся китайским концерном Geely, которому принадлежит 60 процентов компании Smart, зато дизайн здесь немецкий - работали специалисты Mercedes-Benz (второй собственник Smart)

Повторимся, никаких характеристик производитель не раскрывает, невзирая на скорый дебют автмообиля — компания лишь отчиталась по итогам тестовых испытаний, что инженерам удалось добиться коэффициента аэродинамического сопротивления на уровне 0,29.