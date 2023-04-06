Раскрыта дата презентации Omoda S5

На официальном сайте Omoda в России опубликована дата премьеры второй модели — седана S5. Это случится уже в следующий вторник – 11 апреля.

В принципе про машину уже все давно известно – так как в распоряжении многих СМИ уже оказались ОТТС со всеми характеристиками. При габаритах 4644х1814х1493 миллиметра и колёсной базе 2650 миллиметров седан относится к сегменту С. В России хотят продавать модель в единственном варианте: атмосферник 1.5 мощностью 113 сил в связке с вариатором. Заливать можно бензин АИ-92.

Что касается комплектации, то здесь раскрыты не все детали. Впрочем, в перечне оборудования заявлены, например, литые диски; климатическая установка; парктроники и камера заднего вида.