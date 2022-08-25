Раскрыта конфигурация российского Kia EV6

Совсем скоро корейский концерн запустит российские продажи своего первого электрокара - модели EV6.

Из ОТТС следует, что Kia EV6 в России предложат в двух версиях — с задними ведущими колесами и с полным приводом. В первом — электромотор один, на задней оси, во втором — их два, по одному на ось. Что касается мощности, то она не уточняется, но если ориентироваться на глобальные версии, то мы получаем 186 и 321 лошадиные силы.

В спецификации для РФ электромобиль будет оснащаться батареей емкостью 111,2 А*ч, она обеспечивает запас хода на одном заряде 500-543 км. Что касается сроков выхода, то официальной презентации автопроизводитель еще не анонсировал, однако, инсайдеры говорят, что это может произойти в середине осени.