Раскрыта статистика эвакуации премиальных автомобилей

Департамент транспорта города Москвы назвал число эвакуированных машин премиального класса за весенний период. Владельцы каких марок оказались самыми злостными нарушителями?

Начнем с цифр. Всего с начала весны было эвакуировано более тысячи машин. Возглавляет анти-рейтинг Mercedes – 200 штук от общего числа отправились на штрафстоянки. Второе место с результатом в 170 машин занимает Porsche. Любопытно, но владельцы машин этой марки чаще остальных незаконно занимали инвалидные места. Тройку лидеров занимает BMW. Почетное четвертое место – Jaguar Land Rover. В антирейтинг также вошли Lamborghini и Rolls-Royce, но по массовости эвакуации они многократно уступают тройке лидеров.

Любопытно, но с начала апреля на пятнадцать процентов были повышены тарифы на эвакуацию. В качестве причин подорожания дептранс назвал высокие издержки – стоимость топлива, зарплаты, сервисное обслуживание техники и.т.д.