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13 май 2021

Раскрыта статистика эвакуации премиальных автомобилей

Раскрыта статистика эвакуации премиальных автомобилей

Департамент транспорта города Москвы назвал число эвакуированных машин премиального класса за весенний период. Владельцы каких марок оказались самыми злостными нарушителями?

Начнем с цифр. Всего с начала весны было эвакуировано более тысячи машин. Возглавляет анти-рейтинг Mercedes – 200 штук от общего числа отправились на штрафстоянки. Второе место с результатом в 170 машин занимает Porsche. Любопытно, но владельцы машин этой марки чаще остальных незаконно занимали инвалидные места. Тройку лидеров занимает BMW. Почетное четвертое место – Jaguar Land Rover.  В антирейтинг также вошли Lamborghini и Rolls-Royce, но по массовости эвакуации они многократно уступают тройке лидеров.

Любопытно, но с начала апреля на пятнадцать процентов были повышены тарифы на эвакуацию. В качестве причин подорожания дептранс назвал высокие издержки – стоимость топлива, зарплаты, сервисное обслуживание техники и.т.д.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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