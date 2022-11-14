Раскрыты характеристики электрического Porsche Macan

Компания Porsche намерена в 2024 году вывести на рынок полностью электрической Macan. Уже известно, что в основу электрокроссовера ляжет платформа PPE.

Что касается силовой установки, то ее полностью позаимствуют у флагманского электрокара Taycan. Речь идет о сочетании двух моторов, которые вкупе развивают более 600 лошадиных сил. Компания делает большие ставки на новинку, заявляя, что она станет «самым спортивным автомобилем в своем классе». В конкуренты будущему Macan EV прочат Jaguar I-Pace и Maserati Grecale Folgore.

Отметим, что у машины будет лишь один аккумулятор, емкость которого составит 100 киловатт-часов. Запас хода составит около 500 километров.