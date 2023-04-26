Раскрыты характеристики новой BMW 5 Series

Компания BMW полностью рассекретит новое поколение 5 серии уже 24 мая. Впрочем, инсайдеры уже раскрыли некоторую информацию о машине.

Главное, что стоит знать – у машины появится электрическая версия. Собственно, BMW i5 выйдет на рынок сразу в двух модификациях, одномоторной с двигателем на 340 сил и полноприводной, чьи двигатели смогут развивать 590 л.с. Она получит индекс M60 xDrive. Базовая версия сможет проезжать до 400 километров без подзарядки, запас хода более мощной пока не озвучен.

Обычная BMW 5 серии будет оснащаться как традиционными ДВС, так и гибридными силовыми установками. Версия от BMW M у него тоже появится, но будет представлена значительно позже.