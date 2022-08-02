Раскрыты характеристики Omoda C5 для России

Продажи первой модели новой китайской марки Omoda (суббренд компании Chery ) начнутся до конца осени нынешнего года. В преддверии этого события производитель решил раскрыть некоторые характеристики машины.

Итак, на российский рынок выйдет лишь одна модификация с полуторалитровым турбированным двигателем, мощность которого составляет 147 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с вариатором. Паспортные характеристики интересны - смешанный расход топлива составляет семь литров на сто километров. Что касается разгона до сотни, то здесь производитель заявляет девять секунд.

Как сообщает пресс-служба китайского бренда, на первом этапе эта модель будет представлена на нашем рынке в трех комплектациях, однако их опции не уточняются.