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2 авг 2022

Раскрыты характеристики Omoda C5 для России

Раскрыты характеристики Omoda C5 для России
Автор фото: фирма-производитель
Продажи первой модели новой китайской марки Omoda (суббренд компании Chery) начнутся до конца осени нынешнего года. В преддверии этого события производитель решил раскрыть некоторые характеристики машины.
Итак, на российский рынок выйдет лишь одна модификация с полуторалитровым турбированным двигателем, мощность которого составляет 147 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с  вариатором. Паспортные характеристики интересны - смешанный расход топлива составляет семь литров на сто километров. Что касается разгона до сотни, то здесь производитель заявляет девять секунд.
 
Как сообщает пресс-служба китайского бренда, на первом этапе эта модель будет представлена на нашем рынке в трех комплектациях, однако их опции не уточняются.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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