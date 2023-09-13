Раскрыты подробности о кроссовере AITO M9 от Huawei

Китайское Министерство промышленности опубликовало технические характеристики нового кроссовера AITO M9. Автомобиль прошел сертификацию и готов к началу серийного производства

Напомним, что марка AITO, принадлежащая IT-компании Huawei, представила первые подробности о своей грядущей новинке пару месяцев назад. Автомобиль получил уникальный дизайн в двухцветном исполнении кузова. В соответствии с размерами и уровнем оснащения, ожидается, что AITO M9 создаст уверенную конкуренцию Mercedes-Maybach GLS и Range Rover. Габариты автомобиля: 5230/1999/1800 мм., а колесная база - 3110 мм.

AITO M9 будет предложен как в виде plug-in гибрида, так и с полностью электрической силовой установкой. В основе гибридной системы лежат бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с. и два электродвигателя по одному на передней и задней оси и мощностями 224 л.с. и 200 л.с. соответственно. Электрическая модификация получит два электромотора. На передней оси мотор выдает 217 л.с., а на задней - 313 л.с. Емкость аккумулятора и запас хода пока не разглашается. Официальная премьера AITO M9 должна состояться до конца текущего года.