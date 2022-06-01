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1 июн 2022

Раскрыто число выписанных штрафов за непристегнутый ремень безопасности

Раскрыто число выписанных штрафов за непристегнутый ремень безопасности

Камеры, которые фиксируют непристегнутый ремень и использование мобильного телефона за рулем – явление недавнее. Данные комплексы были запущены в декабре прошлого года, однако, за полгода работы они успели запечатлеть немало нарушений

Как сообщает столичная ГИБДД, за четыре месяца работы (декабрь и январь камеры действовали в тестовом режиме) на основе данных с камер было вынесено более полумиллиона постановлений, еще двадцать семь тысяч нарушений было зафиксировано сотрудниками ДПС во время дежурств.

Стоит сказать, что камеры, несмотря на их эффективность, часто выписывают ошибочные штрафы. К примеру, в некоторых случаях нейросеть не способна распознать ремень безопасности на фоне темной одежды – в таких случаях в дело вступают сотрудники ГИБДД, которые изучают ситуацию и выносят финальный вердикт.

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