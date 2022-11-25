Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2022

Рассекречен датский гиперкар-рекордсмен

Рассекречен датский гиперкар-рекордсмен

Да, друзья, в Дании есть свой собственный автопром – единственная компания Zenvo, которая недавно представила свою первую новинку

Речь идет о гиперкаре TSR-GT. Его особенность – мощная силовая установка, которая развивает 1379 лошадиных сил. К слову, сам мотор – это настоящий «олдскул» - здесь нет никаких электронных надстроек, батарей и прочих гибридных технологий – только железо, а именно шестилитровый мотор V8, который оснащен двумя механическими нагнетателями.  К слову, вышеуказанная пиковая мощность достигается лишь при использовании биоэтанола в качестве топлива.

Ни стоимость, ни другие технические характеристики фирма Zenvo не раскрывает. В следующем году марка намерена представить гибрид с мотором V12. Суммарная отдача силовой установки ожидается не менее 1500 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России возросли сроки автокредитования

25 ноября 2022

ГИБДД ввела новые коды на номерах

25 ноября 2022

Ростех обещает полное импортозамещение автомобильной электроники

24 ноября 2022
Mercedes-Benz CLA 2020 вид сверху

В России стали чаще угонять автомобили премиум-класса

24 ноября 2022
Toyota Sequoia

В Россию привезли Toyota Sequoia

24 ноября 2022

Chery представила субкомпактный электрокар

24 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"

Написано новостей:

3 1 9 1 9