Рассекречен датский гиперкар-рекордсмен

Да, друзья, в Дании есть свой собственный автопром – единственная компания Zenvo, которая недавно представила свою первую новинку

Речь идет о гиперкаре TSR-GT. Его особенность – мощная силовая установка, которая развивает 1379 лошадиных сил. К слову, сам мотор – это настоящий «олдскул» - здесь нет никаких электронных надстроек, батарей и прочих гибридных технологий – только железо, а именно шестилитровый мотор V8, который оснащен двумя механическими нагнетателями. К слову, вышеуказанная пиковая мощность достигается лишь при использовании биоэтанола в качестве топлива.

Ни стоимость, ни другие технические характеристики фирма Zenvo не раскрывает. В следующем году марка намерена представить гибрид с мотором V12. Суммарная отдача силовой установки ожидается не менее 1500 лошадиных сил.