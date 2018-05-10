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10 май 2018

Рассекречен минивэн проекта «Кортеж»

Рассекречен минивэн проекта «Кортеж»

Президентский лимузин из проекта «Кортеж» мы все уже успели увидеть на инаугурации Владимира Путина. Однако в рамках проекта также существуют и другие модели.

Так внешний облик микроавтобуса «Арсенал», который сами создали называют «минивэном» был раскрыт в одном из видеосюжетов, который демонстрировался по телеканалу «Россия-24». Судя по всему, по размерам этот автомобиль сопоставим с Mercedes-Benz Sprinter и Ford Transit, а никак не с, к примеру, VW Multivan или Toyota Alphard.

Облик серийной модели практически полностью повторяет патентные рисунки, которые оказались в сети еще осенью 2016 года. Из изменений: у «Арсенала» такая же радиаторная решетка, что и у седана «Сенат», но собственные фары и передний бампер. Сохранена отличительная особенность машины: задние стойки сужающиеся к верхней части образуют обратный наклон.

У Aurus «Арсенал» капотная («полукапотной» ее назвать язык не поворачивается) компоновка. А значит в моторном отсеке сможет разместиться не только базовый двигатель проекта «Кортеж»: 2,2-литровая турбочетверка мощностью 245 л.с., но и двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 598 л.с.

Официальная премьера Aurus «Арсенал» состоится в рамках Московского международного автосалона в конце августа этого года.
 

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При написании новости использовалась информация:
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