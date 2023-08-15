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15 авг 2023

Рассекречен новый китайский кроссовер Jiyue 01

Рассекречен новый китайский кроссовер Jiyue 01
Автор фото: фирма-производитель

Министерство промышленности Китая опубликовало данные по новому электрическому кроссоверу Jiyue 01, созданному в сотрудничестве Geely и IT-гигантом Baidu

Jiyue 01 станет прямым наследником кроссовера Jidu Robo-01, который дебютировал два года назад в виде концепта. Видимых изменений в экстерьере и интерьере автомобилей не наблюдается. Габариты новинки составляют: 4853х1990х1611 мм., а колесная база - 3000 мм. Jiyue 01 получит 31 камеру и датчик, включая два лидара и 8 камер кругового обзора.

Кроссовер базируется на архитектуре Geely SEA. Силовая установка будет представлена как с одним электромотором на передней оси, так и с двумя электромоторами, по одному на каждой оси. В первом случае максимальная мощность составит 272 л.с. (200 кВт), а во-втором суммарная мощность двух таких же моторов - 544 л.с. (400 кВт). Емкость батарей пока не оглашается.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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