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16 ноя 2023

Рассекречен первый автомобиль от Xiaomi

Рассекречен первый автомобиль от Xiaomi
Автор фото: фирма-производитель

Министерство промышленности Китая опубликовало изображения и технические характеристики первого электромобиля IT-компании Xiaomi. Так называемый SU7 будет выпускаться под привычным брендом, но производством займется BAIC

Xiaomi SU7 будет предложен в трех комплектациях: “базовой” SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Уровни оснащения пока не раскрываются, но известно, что автомобиль получит датчики LiDar и камеры для автономного вождения, встроенный транспондер для удаленной оплаты проезда по платным дорогам, а также мультимедийную систему на фирменной платформе Xiaomi OS.

Переднеприводная версия приводится в движение электрической силовой установкой суммарной мощностью 300 л.с., а полноприводная с двумя электромоторами - 673 л.с. Максимальная скорость также зависит от комплектации - 210 км/ч для стандартной версии и 265 км/ч для флагмана. Ожидается, что автомобиль будет комплектоваться батареей емкостью 101 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 800 км на одном полном заряде.

Автомобиль встанет на конвейер только в декабре этого года. Более подробные технические характеристики станут известны ближе к запуску продаж.
 

При написании новости использовалась информация:
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