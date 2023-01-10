Рассекречены автомобили, которые будут собирать на заводе «Автотор»

В середине декабря калининградская сборочная площадка объявила о намерениях по сотрудничеству с китайскими автопроизводителями, которые могут организовать производство машин в России. Теперь же в этом вопросе появилась и конкретная информация

В свое время инсайдеры говорили о том, что «Автотор» будет работать вместе с концернами BAIC и Dongfeng, хотя официального подтверждения этой информации не нашлось. Зато теперь мы знаем, что российский завод создал партнерство с концерном Chery, а конкретно с ее дочерним предприятием Kaiyi.

Завод опубликовал несколько снимков, где на конвейере можно заметить седан Kaiyi Xuandu. Для китайского рынка седан оснащается полуторалитровым турбомотором на 156 л.с. и 230 Нм в сочетании с вариатором. Есть и электрическая модификация с 160-сильным мотором.