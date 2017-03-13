На днях Конституционный суд, рассмотрев иск автолюбителей из Краснодарского края, подтвердил право автомобилистов взыскивать с виновников ДТП разницу между реальной стоимостью ремонта и выплатой страховой компании, рассчитанной с учетом износа

Практику, когда пострадавший в ДТП получал не полное возмещение вреда, а выплату с учетом амортизации своего автомобиля, признали нарушающей право собственности и ограничивающей права потерпевших.

Суд заметил, что закон об ОСАГО– дополнительная мера защиты потерпевшего, не исключает распространения общих норм ГК РФ и не снимает ответственность причинившего вред лица перед потерпевшим. Именно поэтому, при нехватке страховой выплаты на покрытие ущерба, пострадавший вправе восполнить разницу за счет виновника, предъявив к нему соответствующее требование. Иными словами, Конституционный суд подтвердил право пострадавших в ДТП получивших выплату по ОСАГО, взыскивать разницу между выплатой страховой, рассчитанной с учетом амортизации, и реальной стоимостью ремонта с применением новых запчастей, с виновника ДТП.

Однако, по словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, такой механизм существовал всегда, просто автомобилисты о его существовании не знали, либо решали, что из-за несущественной разницы заниматься проведением экспертиз и обращаться к юристам нецелесообразно. Также он отметил, что данное решение Конституционного суда идет в разрез с желанием страховщиков, лоббирующих использование бывших в употреблении запчастей при восстановительном ремонте.