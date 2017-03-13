Автомобильный портал Motorpage
13 мар 2017

Разницу выплат по ОСАГО взыщут с виновников ДТП

Разницу выплат по ОСАГО взыщут с виновников ДТП

На днях Конституционный суд, рассмотрев иск автолюбителей из Краснодарского края, подтвердил право автомобилистов взыскивать с виновников ДТП разницу между реальной стоимостью ремонта и выплатой страховой компании, рассчитанной с учетом износа

Практику, когда пострадавший в ДТП получал не полное возмещение вреда, а выплату с учетом амортизации своего автомобиля, признали нарушающей право собственности и ограничивающей права потерпевших.

Суд заметил, что закон об ОСАГО– дополнительная мера защиты потерпевшего, не исключает распространения общих норм ГК РФ и не снимает ответственность причинившего вред лица перед потерпевшим. Именно поэтому, при нехватке страховой выплаты на покрытие ущерба, пострадавший вправе восполнить разницу за счет виновника, предъявив к нему соответствующее требование. Иными словами, Конституционный суд подтвердил право пострадавших в ДТП получивших выплату по ОСАГО, взыскивать разницу между выплатой страховой, рассчитанной с учетом амортизации, и реальной стоимостью ремонта с применением новых запчастей, с виновника ДТП.

Однако, по словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, такой механизм существовал всегда, просто автомобилисты о его существовании не знали, либо решали, что из-за несущественной разницы заниматься проведением экспертиз и обращаться к юристам нецелесообразно. Также он отметил, что данное решение Конституционного суда идет в разрез с желанием страховщиков, лоббирующих использование бывших в употреблении запчастей при восстановительном ремонте.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Комерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Доля иномарок российской сборки растет

13 марта 2017

Российский рынок автомобилей 4-й в Европе

13 марта 2017
Volvo XC90

Volvo отзывает XC90

13 марта 2017
AMG R50

AMG R50. Конкурент для Bugatti?

10 марта 2017
Volkswagen Sedric 2017

Беспилотник от Volkswagen

10 марта 2017
Pininfarina H600

Пининфарина под напряжением

10 марта 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 3 - mazda 3 sedan 2017 элементарно, ватсон! Тест драйв
13 марта 2017

Mazda 3
"Элементарно, Ватсон!"
Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe 2015 исполнитель желаний
Тест драйв
10 марта 2017

Hyundai Santa Fe
"Исполнитель желаний"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo sedan 2016 мода на макси
Тест драйв
07 марта 2017

Volkswagen Polo Sedan
"Мода на макси"
Volkswagen Amarok - volkswagen amarok 2017 и волки целы
Автопутешествия
02 марта 2017

Volkswagen Amarok
"И волки целы"

Написано новостей:

1 8 4 0 5