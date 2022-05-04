Автомобильный портал Motorpage
4 май 2022

Разработан автомобильный аккумулятор, который способен полностью заряжаться за несколько минут

Разработан автомобильный аккумулятор, который способен полностью заряжаться за несколько минут

Учёные из Университета науки и технологий в китайском Хэфее объявили, что нашли способ увеличения скорости зарядки традиционной литий-ионной батареи электрокара

Здесь в дело вступает химия - инженеры решили немного поработать с анодом. Во-первых, необходимо сменить материал изготовления на графит с особой переменной пористостью. Во-вторых, для покрытия частиц анода стоит использовать тонкую медную проволоку.  Эти шаги обеспечат две важные вещи. Первая - более быстрая зарядка. Вторая -  обеспечение высокой плотности хранения энергии.

Опытные образцы демонстрировали отличные показатели - заряжаясь до восьмидесяти процентов за одиннадцать с половиной минут .  Когда именно удастся наладить серийное производство таких батарей, не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Ioniq 5 (2022)

Hyundai выходит из совместного партнерства с компанией Rimac

04 мая 2022
Nissan GT-R T-spec (2022)

Nissan GT-R сменит поколение уже в этом году

04 мая 2022

В России разработали стандарт для алкозамков

04 мая 2022

BMW готовит премьеру нового X1

29 апреля 2022

В России появился сервис по переоборудованию обычных машин в электрокары

29 апреля 2022

В России появился новый производитель электрокаров

29 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего? Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
JAC J7 - jac j7 (2021) «учитесь, студенты!»
Тест драйв
29 апреля 2022

JAC J7
"«Учитесь, студенты!»"
Lexus LS - lexus ls 500 (2021) гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?
Тест драйв
26 апреля 2022

Lexus LS
"Гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 5 2