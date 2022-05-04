Разработан автомобильный аккумулятор, который способен полностью заряжаться за несколько минут

Учёные из Университета науки и технологий в китайском Хэфее объявили, что нашли способ увеличения скорости зарядки традиционной литий-ионной батареи электрокара

Здесь в дело вступает химия - инженеры решили немного поработать с анодом. Во-первых, необходимо сменить материал изготовления на графит с особой переменной пористостью. Во-вторых, для покрытия частиц анода стоит использовать тонкую медную проволоку. Эти шаги обеспечат две важные вещи. Первая - более быстрая зарядка. Вторая - обеспечение высокой плотности хранения энергии.

Опытные образцы демонстрировали отличные показатели - заряжаясь до восьмидесяти процентов за одиннадцать с половиной минут . Когда именно удастся наладить серийное производство таких батарей, не уточняется.