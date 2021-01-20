Разработана быстрая зарядка электромобилей

Как вы думаете, читатели Motorpage, какое время теперь будет занимать процесс зарядки – пятнадцать минут? Десять? Ответ – ровно пять

«Зеленое» будущее решили приблизить ученые из Израиля, разработав тип батарей, заряд которых можно восстановить в полном объеме за пять минут. В них применены особые компоненты. Поясним, сейчас в большинстве аккумуляторов используется графит, который был, собственно, заменен на неуказанные наночастицы с лучшей проводимостью ионов. Кроме того, заявлено, что такие батареи гораздо лучше выдерживают большое количество циклов перезарядки, то есть, практически не теряют в емкости.

Даты применения подобной технологии на серийных автомобилях на данный момент нет. Инженерам еще предстоит решить множество «побочных эффектов», вроде сильного нагрева самой батареи в процессе зарядки.