Разработана новая методика расчета тарифов по техосмотру

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила новый проект приказа по методике расчета предельных тарифов на техосмотр автомобилей. Грядет ежегодная индексация, правда, основываться она будет не на данных по инфляции, а на совершенно других параметрах.

Как сообщает «Коммерсантъ», ФАС ежегодно будет опрашивать владельцев СТО на предмет доходов и расходов предприятия, бухгалтерской отчетности и так далее. Каждая компания до первого июля должна будет предоставить соответствующую документацию – на основании полученных данных ведомство и рассчитает предельный тариф для каждого вида транспортного средства на будущий год. Если необходимые документы предоставили менее 50% операторов, то тариф индексируется на размер прогнозируемой инфляции.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения – ведомство заявляет, что новая методика призвана установить экономически обоснованный предельный размер оплаты услуги. В настоящее время цена услуги фиксирована — предельную стоимость устанавливает каждый регион самостоятельно. При этом, как жаловались операторы пунктов, с переводом проверки на добровольную основу за исключением ряда случаев, сделало оказание такой услуги по текущим ценам нерентабельной. Они потребовали у правительства «отпустить» цены и дать рынку самостоятельно сформировать оптимальную стоимость. Напомним, что процедура техосмотра, хоть и перестала быть обязательной для обычных автомобилистов, но при смене собственника новый владелец обязан пройти ТО, если возраст машины старше четырех лет.